Прокуратура Косово попросила снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН для возбуждения уголовного дела
Источник: Insajderi
Требует подтверждения
Прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила попросил власти Косово обратиться в ООН с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с российского сотрудника МООНК Михаила Краснощекова, который был задержан накануне во время операции косовского спецназа.
Как следует из публикации издания Insajderi, против Краснощекова и еще семи человек хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления.
В МИД РФ эту информацию на момент публикации новости не прокомментировали.
Михаил Краснощеков, который был задержан и освобожден 28 мая, получил травмы головы и был госпитализирован. В среду врачи сообщили о планах перевести его на лечение в Белград.