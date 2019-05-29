Прокуратура Косово попросила снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН для возбуждения уголовного дела

Прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила попросил власти Косово обратиться в ООН с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с российского сотрудника Михаила Краснощекова, который был задержан накануне во время косовского спецназа.

Как следует из публикации издания Insajderi, против Краснощекова и еще семи человек хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления.

В МИД РФ эту информацию на момент публикации новости не прокомментировали.

Михаил Краснощеков, который был задержан и освобожден 28 мая, получил травмы головы и был госпитализирован. В среду врачи сообщили о планах перевести его на лечение в Белград.