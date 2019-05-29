Одесскую колонию, в которой произошли беспорядки, расформируют

Исправительную колонию № 51 в Одессе, в которой 27 января произошли беспорядки, расформируют. Решение об этом, по данным издания «Думская» и телеканала ТСН, приняли в Минюсте Украины.

Как следует из публикации ТСН, решение о расформировании было принято в связи с многочисленными жалобами заключенных на притеснения и злоупотребления со стороны администрации, информацию о которых проверяет прокуратура.

На расформирование колонии уйдет около полугода.

Заключенные устроили беспорядки в колонии, выражая протест против плохих условий содержания и некачественного питания. В ходе беспорядков в колонии произошел пожар. Несколько сотрудников колонии получили травмы.