Заключенные устроили беспорядки в одесской колонии

Массовые беспорядки произошли утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе, сообщает издание «Думская».

Более ста человек забаррикадировались внутри, выразив протест против плохих условий содержания и некачественного питания. При этом в здании начался пожар.

Также появлялась информация о побеге 15 заключенных и возможных жертвах в результате инцидента, но позднее ее опровергли.

По словам представителя нацполиции Одесской области, в ходе беспорядков пострадали один осужденный и два конвоира.

Для подавления беспорядков в колонию стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.