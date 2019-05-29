МИД РФ вызвал посла Испании из-за министра, назвавшего Россию «старым врагом»

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха 28 мая был вызван в МИД РФ в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Причиной вызова стало интервью Борреля изданию El Periodico, опубликованное 23 мая. В нем министр назвал Россию «старым врагом». «Многое изменилось. Наш союзник [США] поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу. Китай становится соперником», — сказал Боррель.

МИД РФ указал послу Испании, что слова министра «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».

Испанское внешнеполитическое ведомство сочло реакцию России чрезмерной и отметило, что МИД РФ «интерпретировал в двустороннем ключе размышления о глобальной геополитике, сделанные с европейской точки зрения», сообщает издание La Vanguardia.