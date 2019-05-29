Константина Богомолова назначат худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Об этом журналистам объявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Действующий худрук театра Сергей Голомазов со следующего сезона будет руководить русским драматическим театром имени Чехова в Риге.

Сам Богомолов пообещал опираться на труппу и сделать все, чтобы «в театр вернулось максимальное внимание профессионального сообщества, фестивалей и публики». «Никто в театре не должен опасаться никаких революций и никаких радикальных событий. Я давно уже не человек революций, а только эволюций», — цитирует его слова «Интерфакс».

Константин Богомолов поставил несколько спектаклей на сцене МХТ имени Чехова. Там же он занимал пост помощника художественного руководителя. В 2018 году после смерти Олега Табакова режиссер прекратил сотрудничество с МХТ. Также Богомолов ставил спектакли в Ленкоме, «Табакерке», Драмтеатре имени Гоголя, Театре на Малой Бронной и других площадках.