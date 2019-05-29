Фонд, связанный с Евгением Пригожиным, перечислил Марии Бутиной пять миллионов рублей

Фонд защиты национальных ценностей перевел пять миллионов рублей в адрес в США россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме. В ближайшее время будут перечислены еще средства», — отмечает организация.

Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, которая ставит своей целью защиту интересов России. Презентация фонда прошла в начале апреля. Президентом фонда является Александр Малькевич, в декабре 2018 года попавший под санкции США как главный редактор USA Really — издания РИА ФАН, которое считают подконтрольным бизнесмену Евгению Пригожину. Он покинул USA Really в начале 2019 года, пишут «Открытые медиа».

Как отмечает «Новая газета», в попечительский совет фонда входит Петр Бычков, которого издание «Проект» называло политтехнологом, связанным с Евгением Пригожиным.

Мария Бутина ранее записала видеообращение, в котором попросила о финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство «сделает все возможное», чтобы помочь Бутиной.