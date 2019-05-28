В Томске задержали криминального авторитета по новой статье УК, введенной для криминальных авторитетов

Полиция Томской области задержала криминального авторитета, в отношении которого возбудили уголовное дело по «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщается на сайте регионального МВД, задержанный имеет статус вора в законе и занимает высшее положение в преступной иерархии области. По решению суда он арестован.

Имя задержанного в полиции не сообщили. По данным «Интерфакса», это Николай Кузьмичев по прозвищу «Коля Томский», ставший вором в законе в 2013 году.

Полиция распространила видео задержания подозреваемого. На записи он отрицает, что имеет статус вора в законе.

Задержание жителя города Томска, занимающего высшее положение в преступной иерархии региона Томская полиция

Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Ввести соответствующую статью предложил президент России Владимир Путин.

РИА Новости утверждает, что это первое уголовное дело, возбужденное из-за занятия высшего положения в преступной иерархии. До случая в Томске МВД не сообщало о делах, возбужденных по этой статье. 27 мая «Росбалт» сообщил со ссылкой на источники, что новый закон «пока не работает», поскольку оперативники не знают, как его применять.