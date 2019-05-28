Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений в рассказе Клишаса о коллекции часов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, рассказывая в интервью о дорогостоящем имуществе, не нарушил этические нормы партии «Единая Россия».

Об этом говорится в ответе комиссии по этике партии на запрос «Открытых медиа», направленный через сервис приема обращений на сайте «Единой России».

Поводом для обращения в комиссию по этике стало интервью Клишаса, которое он дал после того, как Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у сенатора незадекларированную недвижимость. В частности, Клишас заявил РБК, что у него есть многое из упомянутого в расследовании ФБК и даже «намного больше», например коллекция часов с .

В ответе комиссии говорится, что «наличие у члена партии дорогостоящих часов, автомобилей и других предметов роскоши, если они приобретены законным путем и на доходы от законной деятельности, не является нарушением этических норм».

В уставе «Единой России» прописано, что член партии должен «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении». Однако в данном случае, сочла комиссия по этике, Клишас защищал свою честь и достоинство. Он «публично не демонстрировал и не хвалился принадлежащими ему предметами роскоши», и, следовательно, не допускал нарушения этических норм партии, следует из ответа комиссии.