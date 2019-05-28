Глава Петербурга поручил разобраться с экскурсиями по крышам

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил разобраться с экскурсиями, которые проводят на крышах домов города, сообщает РИА Новости.

«Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно. Поэтому надо разобраться», — сказал Беглов на заседании правительства Петербурга. Поручение дано Жилищному комитету Петербурга, который при необходимости может привлечь МВД.

Как уточняет «Фонтанка», глава города сказал на заседании, что участники экскурсий виноваты в том, что крыши протекают.

В Жилищном комитете Петербурга сообщили, что в основном организаторы экскурсий попадают на крыши, срывая замки.

В 2017 году, как сообщала «Фонтанка», в Петербурге открыли первую легальную крышу на Лиговском проспекте. Управляющая компания провела собрание жильцов, после чего сдала крышу в аренду фирме, организующей прогулки по крышам. Большинство других экскурсий проходит нелегально.