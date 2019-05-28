Глава Совета национальной безопасности Украины заявил, что из администрации президента забрали серверы с секретными данными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о пропаже серверов и мониторов из в администрации президента. Видео из этого помещения Данилюк опубликовал в фейсбуке.

По его словам, на серверах ситуационной комнаты хранилась в том числе информация из секретных источников, которая поступала по закрытым каналам связи. «Все было снято во время смены власти», — сказал секретарь СНБО.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника для ситуационной комнаты в администрации президента Украины была арендована за счет Порошенко, и после его ухода с поста главы государства ее вернули арендодателю. По словам Цеголко, на серверах не было никакой секретной информации. «В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами», — сказал пресс-секретарь Порошенко.

Александр Данилюк официально был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая.