Бывшего главу Росграницы арестовали по новому уголовному делу. Он уже осужден на девять лет за мошенничество

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, ранее на девять лет за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Новое дело в отношении Безделова также заведено по статье о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 49 миллионов рублей при обустройстве границы в районе Кяхты и Выборга. Бывший глава Росграницы отрицает свою вину.

По словам адвоката обвиняемого, для проведения следственных действий по новому уголовному делу Безделов был этапирован из колонии во Владимирской области, где он отбывал наказание.