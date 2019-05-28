Бывшего главу Росграницы арестовали по новому уголовному делу. Он уже осужден на девять лет за мошенничество
Источник: ТАСС
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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, ранее осужденного на девять лет за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.
Новое дело в отношении Безделова также заведено по статье о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 49 миллионов рублей при обустройстве границы в районе Кяхты и Выборга. Бывший глава Росграницы отрицает свою вину.
По словам адвоката обвиняемого, для проведения следственных действий по новому уголовному делу Безделов был этапирован из колонии во Владимирской области, где он отбывал наказание.