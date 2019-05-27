Уполномоченный правительства ФРГ рекомендовал евреям ограничить ношение кипы в общественных местах. Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Крупнейшая немецкая газета Bild 27 мая вышла с выкройкой на первой полосе. Таким образом издание отреагировало на заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, который предложил евреям ограничить ношение кипы в общественных местах.

Bild опубликовала несколько материалов об антисемитизме, а также комментарий главного редактора Юлиана Райхельта. «Если хоть один человек в нашей стране не может носить кипу, не подвергая себя опасности, то ответ на это может быть только один — все должны носить кипу. » — написал Райхельт.

«Проявите солидарность с соседями-евреями, сделайте свою кипу за четыре простых шага и пусть она будет вашим символом борьбы с антисемитизмом», — пишет Bild. Газета также разместила выкройку кипы и видеоинструкцию по ее изготовлению на своем сайте.

В 2018 году в Германии, по официальным данным, зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям — почти в два раза больше, чем годом ранее.