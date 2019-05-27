Уполномоченный правительства Германии не рекомендовал евреям повсеместно носить кипу

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предложил евреям ограничить ношение в общественных местах, сообщает Deutsche Welle.

«Я не могу посоветовать евреям носить кипу повсеместно и в любое время в Германии», — сказал он в интервью медиа-группе Funke. Кляйн объяснил это ростом числа преступлений антисемитского характера.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что опасения по поводу безопасности немецких евреев — это «капитуляция перед антисемитизмом и признание того, что евреи вновь не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле».

В 2018 году в Германии, по официальным данным, зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям. В 2017 году таких случаев было 37.

Согласно результатам опроса, проведенного в декабре 2018 года в ЕС, 89% всех опрошенных евреев считают, что за последние пять лет в их странах усилился антисемитизм.