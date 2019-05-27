Навальный заявил о краже нового названия его партии

Алексей Навальный заявил, что у его партии «Россия будущего», которая в середине мая подала документы о регистрации в Минюст, украли название. По мнению политика, это станет основанием для очередного отказа в регистрации партии.

В ЕГРЮЛ есть сведения о «Политической партии „Россия будущего“». По словам Навального, это переименованная «одна из технических кремлевских партий», ранее называвшаяся Партия свободных граждан. Судя по выписке из ЕГРЮЛ, организация сменила название 20 мая.

Партию возглавляет юрист Александр Зорин, ранее выступавший против кандидатов, которых поддерживает Навальный, и критиковавший оппозиционера.

В Минюсте пока не комментировали заявление Навального. В списке зарегистрированных партий на сайте Минюста пока нет данных о «России будущего». На сайте Партии свободных граждан о смене названия не сообщается.

Алексей Навальный пытается учредить собственную партию с 2012 года, но Минюст отказывает в регистрации. В мае он в девятый раз подал документы на регистрацию.

Ранее Минюст дважды регистрировал партии, которые назывались так же, как и партия Навального, — «Народный альянс» и Партия прогресса. В обоих случаях, как выяснила «Медуза», к этому был причастен политтехнолог Андрей Богданов.