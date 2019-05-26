В Ярославле умер заключенный. Правозащитники заявили, что его пытали в СИЗО

30-летний Алексей Сидякин, осужденный на три года за телефонный терроризм, умер 24 мая в реанимации второй клинической больницы Ярославля, сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

28 апреля Сидякин был госпитализирован из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и отек головного мозга, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Осечкин сообщил со ссылкой на врачей, что на теле Сидякина нашли многочисленные следы пыток и избиения. По данным Gulagu.net, медикам запретили раскрывать эту информацию. Осечкин утверждает, что сотрудники ФСИН пытались скрыть случившееся и уничтожить улики.

Через два дня после госпитализации местный суд вынес решение об освобождении Сидякина в связи с обнаруженным у него заболеванием.

Во ФСИН пока не комментировали эту информацию.

Летом 2018 года «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видео пыток в ярославской колонии № 1. После этого СК возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят несколько бывших и действующих сотрудников колонии.