В Москве на ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок» ищут взрывчатку. Фестиваль пытаются сорвать четвертый день подряд

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Москве сообщили во «ВКонтакте», что получили информацию о том, что здание, где проходят кинопоказы, якобы заминировали. Проведение фестиваля временно приостановлено.

Возле здания коворкинга «Таблица», где идет фестиваль, собрались около 20 человек, которые выступают против его проведения. Они выкрикивают националистические лозунги и пытаются попасть в помещение, сообщает «Дождь». Один из противников фестиваля распылил в здании неустановленную жидкость, попавшую на полицейского.

Фестиваль «Бок о бок» открылся 23 мая в киноклубе «Фитиль». В этот день проведение мероприятия пытались сорвать участники движений НОД и SERB, блокировавшие вход в здание. 24 и 25 мая в полицию поступали сообщения о якобы заложенных бомбах на фестивале.