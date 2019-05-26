ЦСКА забил шесть голов «Крыльям Советов» и закончил чемпионат выше «Спартака»

Московский ЦСКА победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 в заключительном матче чемпионата России по футболу и занял четвертое место в турнирной таблице.

Голы забили Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

ЦСКА обошел в турнирной таблице московский «Спартак», который 26 мая проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 2:0. Благодаря этому ЦСКА получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. «Спартак» начнет выступление в Лиге Европы с квалификационной стадии.

Также в Лигу Европы впервые прошел тульский «Арсенал», который стартует в турнире с отборочного раунда.

Чемпионом России по футболу досрочно стал «Зенит», завоевавший это звание за три тура до окончания первенства. Серебряным призером стал «Локомотив». Оба клуба прошли в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар», занявший в российском турнире третье место, начнет выступление в Лиге чемпионов с квалификационного этапа.