«Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России по футболу

Клуб «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства.

4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх.

В свою очередь ближайший преследователь «Зенита» в турнирной таблице и прошлогодний чемпион — московский «Локомотив» — проиграл 0:2 на выезде тульскому «Арсеналу», оставшись на втором месте с 49 очками.

Даже если железнодорожники выиграют все свои оставшиеся встречи в российской премьер-лиге, а «Зенит» проиграет, по всем остальным показателям петербургская команда все равно останется на первом месте в общем зачете.

До окончания турнира «Зениту» еще предстоит сыграть с ЦСКА (12 мая), «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).

«Зенит» стал пятикратным чемпионом России по футболу. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. «Зенит» также трижды получал серебрянные медали первенства и четырежды — бронзовые медали. Кроме того, в 1984 году «Зенит» выиграл чемпионат СССР.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым в истории российских первенств человеком, который сумел выиграть чемпионат и в качестве игрока, и в качестве тренера. Ранее он выигрывал премьер-лигу как футболист ЦСКА (2003), «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, 2012).