ТАСС: сын бывшего сенатора сбил инспектора ДПС при попытке скрыться от полиции

Водитель Toyota Land Cruiser 200 в ночь на 26 мая сбил сотрудника ДПС после того, как его остановили на Кутузовском проспекте в Москве для проверки документов, сообщает ТАСС.

В МВД заявили, что водитель «повел себя неадекватно» и попытался скрыться. Когда автомобиль остановился на светофоре, полицейские попытались задержать водителя, но тот резко повернул руль и сбил инспектора. Пострадавшего госпитализировали с переломом голени, водителя задержали.

По данным неназванного источника агентства, за рулем внедорожника находился Тимур Галлямов, сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова. В МВД его имя не называют.

Следственный комитет после ДТП возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.