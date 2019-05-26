Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» за 2019 год стал писатель Андрей Рубанов с романом «Финист — ясный сокол», сообщает ТАСС.

При голосовании членов жюри книга Рубанова получила столько же голосов, что и роман Евгении Некрасовой «Калечина-малечина». Победителя выбрал почетный председатель жюри, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг РФ Юрий Воронин.

В короткий список номинантов также входили Михаил Трофименков («ХХ век представляет. Кадры и кадавры»), Упырь Лихой («Славянские отаку»), Александр Етоев («Я буду всегда с тобой») и Александр Пелевин («Четверо»).

Победитель премии получит приз в размере одного миллиона рублей. Лауреат должен разделить эту сумму с выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Остальные финалисты получат по 60 тысяч рублей.