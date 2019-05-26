Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира со счетом 3:1. Трансляцию встречи вел телеканал «Матч».

В составе финской сборной шайбы забросили капитан команды Марко Антилла, оформивший дубль, и нападающий Янне Песонен. У канадцев забил Жозе Теодор.

Финляндия стала чемпионом мира по хоккею в третий раз в истории. До этого сборная выигрывала золото в 1995 и 2011 годах.

Финляндия встречалась с Канадой в финале ЧМ в четвертый раз. Три предыдущие финальные игры выигрывали канадцы, отмечает Sports.ru.

Бронзу чемпионата мира по хоккею 2019 года получила сборная России. Ранее 26 мая россияне обыграли сборную Чехии по буллитам в матче за третье место.