Александр Беглов объявил об участии в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении участвовать в предстоящих выборах главы города.

Он сообщил об этом, отвечая на вопросы во время встречи с жителями Курортного района Петербурга, пишет издание 78.ru. «Мы с командой нашли болевые точки, подумали, что можем сделать в будущем. Нужно отдавать городу долги, помогать жителям. Я рад, что ко мне обратились жители Курортного района — мы пойдём на выборы», — сказал Беглов.

Информацию о выдвижении Беглова также подтвердили в администрации города.

Александр Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. Выборы главы города пройдут в сентябре 2019-го. Законодательное собрание Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании 31 мая.