Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией, обнаружившего у его семьи дорогую квартиру в Москве.

«Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь все скажем», — заявил чиновник, находящийся с визитом в Новосибирске, в ответ на вопрос журналиста НГС. Мединский не стал дослушивать корреспондента, прервав его.

23 мая ФБК опубликовал видеоролик, в котором рассказывалось, что супруга министра культуры стала собственником 300-метрового пентхауса на улице Ефремова в Москве. Основатель ФБК Алексей Навальный оценил стоимость двухэтажной квартиры в 200 миллионов рублей. При этом, утверждает ФБК, исходя из задекларированных доходов, семья Мединского не может позволить себе покупку такой квартиры.

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