ФБК нашел у семьи Мединского пентхаус в Москве за 200 миллионов рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) утверждает, что супруга министра культуры РФ Владимира Мединского стала собственником 300-метрового пентхауса в Москве.

В расследовании ФБК сказано, что Марина Мединская с 23 марта 2018 года владеет недвижимостью в жилом комплексе на улице Ефремова. Основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что двухэтажная квартира с террасой, спортзалом и библиотекой стоит не менее 200 миллионов рублей. По его мнению, семья Мединского «не имеет достаточных легальных доходов, чтобы такой пентхаус купить».

Путинские православные: черепа и пентхаусы Алексей Навальный

В расследовании ФБК также рассказывается о фильме «Иннокентий Сибиряков… Помогите мне… Я страшно богат» о православном меценате XIX века. По словам Навального, фильм снят в 2016 году на деньги , старого друга Владимира Путина. Продвижением киноленты занимается Минкульт РФ: в 2018 году на это потратили 5,5 миллиона рублей, в 2017-м — 5,6 миллиона рублей. Кроме того, по данным сайта госзакупок, 28 мая определится победитель аукциона, который за 9,7 миллиона рублей займется продвижением фильма в Швейцарии.

Алексей Навальный обвинил Владимира Мединского в воровстве денег на производстве таких фильмов, как «Иннокентий Сибиряков…». Основатель ФБК призвал отменить госзакупку, посвященную продвижению этого фильма в Швейцарии.