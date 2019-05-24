«Метровагонмаш» оштрафуют на 1,5 миллиона рублей за аварию на Серпуховско-Тимирязевской линии

Завод «Метровагонмаш», изготавливающий вагоны для московского метро, заплатит штраф в размере 1,5 миллиона рублей за техническую неисправность состава, которая привела к аварии на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Вечером 23 мая на «серой» ветке московского метро произошел сбой — из-за механической поломки на станции «Алтуфьево» остановился состав, а за ним в тоннеле оказались заблокированы еще два поезда с пассажирами.

По данным пресс-службы московского метро, в общей сложности поезда не ходили в обоих направлениях от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево» в течение 35 минут.

Это уже второй крупный сбой в московском метро за последнюю неделю. 21 мая из-за аварии контактного рельса было временно остановлено движение на части Солнцевской и Большой кольцевой ветках. Три поезда с тысячей пассажиров застряли в тоннеле, их эвакуировали лишь спустя более двух часов.