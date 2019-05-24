Глава «Руси сидящей» Ольга Романова проиграла суд бывшей заключенной, которую обвиняла в причастности к пыткам

Бывшая заключенная мордовской колонии ИК-2 Инга Кривицкая выиграла суд о защите чести и достоинства у главы движения «За права человека» Льва Пономарева и основательницы «Руси сидящей» Ольги Романовой.

Суд обязал Романову выплатить Кривицкой 70 тысяч рублей, а Пономарева — 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Романова и Пономарев утверждали, что во время заключения Кривицкая сотрудничала с администрацией колонии и принимала участие в избиении других осужденных.

Кривицкая в сентябре 2018 года учредила фонд помощи осужденным «Русь сидящая». Организация с таким же названием и аналогичными функциями, созданная Романовой, существует уже более десяти лет — Кривицкая утверждала, что не знала о ней.

Романова писала у себя в фейсбуке, что зарегистрировать фонд Кривицкой помогли «фсиновские опера».