Участок недостроенного метро в Омске зальют цементом

Правительство Омской области 22 мая решило законсервировать участок недостроенного омского метро «мокрым» способом, пишет издание «НГС Омск».

Участок между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором, заявили «НГС Омск» в региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий. Использовать «мокрый» способ консервации решено в целях экономии. Заполнение участка метро раствором обойдется в 10,8 миллиона рублей, сообщает издание «Город 55».

Проект метро в Омске появился еще в советское время. Работы начались в 1993 году. Планировалось, что первые станции будут открыты в 2005 году, но их ввод несколько раз откладывался. В итоге строительство было заморожено из-за недостатка финансирования и банкротства застройщика. В феврале 2019 года на совещании у вице-премьера Виталия Мутко было принято решение законсервировать недостроенные станции.