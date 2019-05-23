Россия направит военных специалистов в Республику Конго

Российские военные специалисты будут направлены в Республику Конго. Как сообщает «Интерфакс», соответствующий контракт был подписан по итогам переговоров российских дипломатов с представителями Конго в Москве.

Как пояснили в МИД РФ, российские специалисты будут обучать конголезских военных и помогать им в ремонте техники — в том числе той, которая осталась в Конго со времен СССР.

В последние годы Россия усиливает военные контакты со странами Африки — в частности, в 2018 году российские специалисты были направлены в Центральноафриканскую республику.

По данным СМИ, в нескольких африканских странах также действуют наемники из ЧВК «Вагнер». В МИД РФ заявляли, что это представители «частных охранных фирм», которые занимаются лишь подготовкой кадров для местных силовых структур.

Читайте также Наемники и политические консультанты Евгения Пригожина действуют в 10 странах Африки: Bloomberg