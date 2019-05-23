Прокуратура проверит гимназию в Перми, где установили разный проходной балл для мальчиков и девочек

Прокуратура Пермского края проверит гимназию № 4 в Перми из-за того, что в учебном заведении установили разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура намерена получить от гимназии положения о приеме в первый класс, а также добиться разъяснений от администрации школы. Если будут выявлены нарушения, прокуратура обещает принять меры. Проверка продлится до 30 дней.

Детский омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова назвала случившееся гендерной дискриминацией. Она отметила, что в федеральном или региональном законодательстве нет гендерных критериев отбора в школы.

Обновление. Минпросвещения РФ пообещало «детально проверить» информацию о приемной кампании в гимназии № 4 в Перми, сообщает «Интерфакс». В министерстве подчеркнули, что Конституция гарантирует равенство прав и свобод в России вне зависимости от пола.

В сентябре 2018 года руководство пермской гимназии № 4 отстранило от занятий двух школьниц, пришедших на уроки с розовыми волосами. Позднее им разрешили вернуться к занятиям. Школу и ее директора оштрафовали на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное ограничение права на образование.