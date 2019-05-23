Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Либертарианство стало основой идеологии партии президента Украины Владимира Зеленского « ». Об этом в интервью изданию «Левый берег» сообщил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал Стефанчук.

Советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев в свою очередь сообщил, что партия выступает за «чистую либеральную экономику, минимальное участие государства в регулировании бизнеса». Также, по его словам, партия готова обсуждать в будущем снижение налоговых ставок.

Либертарианство предполагает свободную рыночную экономику, сокращение государственного аппарата и снижение налогов.

Партия «Слуга народа» возглавляет рейтинг украинских партий, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в мае. На выборах в Верховную Раду за партию Зеленского готовы проголосовать 43,8% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с симпатиями.