«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля племяннице

«Московский комсомолец» опубликовал запись голосового сообщения, которое бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, в Англии в 2018 году, предположительно оставил своей племяннице Виктории 9 мая 2019 года.

На записи мужской голос поздравляет собеседников с праздниками, а также говорит, что у него и у «Юлечки» (вместе со Скрипалем была отравлена его дочь Юлия) «все нормально».

Как следует из публикации «МК», Скрипаль позвонил племяннице дважды — в апреле и в мае. В первый раз им удалось поговорить; по словам Виктории Скрипаль, дядя якобы упрекнул ее в том, что она много на телевидении.

Из статьи можно сделать вывод, что запись журналистам передала сама Виктория Скрипаль. При этом 18 мая «Интерфакс» со ссылкой на нее писал, что Сергей Скрипаль не поддерживает связь с родственниками в России.

После отравления Сергей Скрипаль ни разу не появлялся на публике; в распоряжение СМИ не попадали и аудиовизуальные материалы с ним (Юлия Скрипаль, в свою очередь, опубликовала видеообращение, в котором попросила уважать личную жизнь ее и отца). Где находятся Скрипали после выписки из больницы, неизвестно.