«Левада-центр»: 47% россиян выступили за равные права для геев

47% россиян считают, что геи и лесбиянки в России должны пользоваться такими же правами, как другие граждане. 43% с этим не согласны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Отмечается, что 47% — это самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за 14 лет исследований. В 2005 году за равные права выступал 51% опрошенных. Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков связал рост толерантности к гомосексуалам со снижением эффекта от кампании вокруг .

О случаях насилия в отношении ЛГБТ не знает почти половина (45%) участников опроса.