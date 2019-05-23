«Левада-центр»: 47% россиян выступили за равные права для геев
47% россиян считают, что геи и лесбиянки в России должны пользоваться такими же правами, как другие граждане. 43% с этим не согласны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Отмечается, что 47% — это самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за 14 лет исследований. В 2005 году за равные права выступал 51% опрошенных. Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков связал рост толерантности к гомосексуалам со снижением эффекта от кампании вокруг закона о запрете гей-пропаганды.
О случаях насилия в отношении ЛГБТ не знает почти половина (45%) участников опроса.
22 мая "Левада-центр" также опубликовал опрос, посвященный социальной дистанции. Респондентов спрашивали об их отношении к тому, что в соседнюю квартиру въедут представители различных меньшинств. Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком в качестве соседей в большинстве случаев не вызывают отрицательного отношения. <...> Потенциальное соседство с гомосексуалами вызывает у 59% респондентов неприязнь или страх.