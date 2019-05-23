«Коммерсант»: платежная система «Юнистрим» ограничила денежные переводы в будни

Платежная система «Юнистрим» ограничила проведение денежных переводов по вечерам в будние дни, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, «Юнистрим» разослал по кассовым узлам письмо, в котором предупредил о возможной приостановке работы в период с 20 по 26 мая. В письме отмечается, что отключение системы возможно во второй половине дня, «так как на эту неделю действуют ежедневные лимиты по отправке». Сотрудников «Юнистрим» попросили предлагать клиентам осуществлять перевод утром или в выходной день.

Представитель «Юнистрим» официально отрицает введение ограничений, утверждая, что клиенты обслуживаются в любой рабочий день. На вопрос о лимите, установленном ЦБ РФ, в компании не ответили. При этом в колл-центре банка «Юнистрим» подтвердили 21 мая, что во второй половине дня переводы невозможны.