Фигурант дела о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани приговорен к 13 годам колонии

Московский районный суд Казани приговорил арендатора торгового центра «Адмирал» Гусейна Гахраманова к 13 годам колонии общего режима по делу о пожаре, в результате которого погибли 19 человек.

Обвинение просило назначить Гахраманову наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы.

Всего обвиняемыми по делу проходят 12 человек, в том числе двое заместителей Гахраманова, которых прокурор просил приговорить более чем к 14 годам колонии.

Пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани произошел в марте 2015 года. Погибли 19 человек, около 60 пострадали. Следствие считает, что «Адмирал» работал в здании, которое не могло быть использовано под торговый центр, а правила пожарной безопасности в ТЦ грубо нарушались.

В 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, включая детей, МЧС провело массовые проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. По итогам проверок было выявлено около 280 тысяч нарушений, почти треть российских торговых центров временно закрыли.