Администрация Перми проверит гимназию, где установили разный проходной балл для мальчиков и девочек

Администрация Перми проверит гимназию № 4, в которой установили разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс.

Замначальника департамента образования заявила, что «отдельных подходов по гендерным различиям при приеме в учебное заведение быть не должно».

Ранее в Минпросвещения заявили, что связались с региональными органами управления образования для детальной проверки информации.

22 мая региональное издание 59.ru сообщило, что престижная пермская гимназия № 4 установила при поступлении в первый класс проходной балл в 65,7 балла для мальчиков и 69,1 балла для девочек. Директор гимназии пояснила, что это необходимо для обеспечения примерно равного количества детей обоих полов. Прокуратура объявила о проверке учебного заведения.