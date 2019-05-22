Журналист Николай Картозия записал альбом классической музыки. Он попал в чарт Billboard

Российский журналист и телепродюсер, генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия записал альбом классической музыки «Melting» под псевдонимом Nico Cartosio.

На этой неделе пластинка дебютировала в американском хит-параде Billboard, заняв 13-е место в чарте Classical Crossover и 18-е место в чарте альбомов классической музыки.

«Melting» — первый официальный альбом Картозии. Над ним он работал в Лондоне два последних года. Ранее журналист сочинял музыку для своих документальных фильмов.

Пластинку можно послушать на стриминговых платформах Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыке» и Spotify.