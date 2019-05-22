Журналист Николай Картозия записал альбом классической музыки. Он попал в чарт Billboard
Российский журналист и телепродюсер, генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия записал альбом классической музыки «Melting» под псевдонимом Nico Cartosio.
На этой неделе пластинка дебютировала в американском хит-параде Billboard, заняв 13-е место в чарте Classical Crossover и 18-е место в чарте альбомов классической музыки.
«Melting» — первый официальный альбом Картозии. Над ним он работал в Лондоне два последних года. Ранее журналист сочинял музыку для своих документальных фильмов.
Пластинку можно послушать на стриминговых платформах Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Долгое время я считал, что музыка - моя личная территория. И нечего тут объяснять. Но вот сегодня комментарий потребовался. И он будет единственным. Да, музыка и телевидение теперь два разных направления моей деятельности. Как композитор я во всех странах существую по-английски, а на родине и на родном языке - был и остаюсь телепродюсером.