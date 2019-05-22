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«Жестокий удар по российской журналистике». «Репортеры без границ» — об увольнениях в «Коммерсанте»

Источник: Reporters Without Borders
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Международная организация «Репортеры без границ» назвала «жестоким ударом по российской журналистике» ситуацию с увольнениями журналистов газеты «Коммерсант».

В сообщении организации отмечается, что хотя защита журналистских источников предусмотрена российским законодательством, принципы действия независимой и свободной прессы «подрываются все более вопиющим вмешательством политической власти».  

"Репортеры без границ" выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают им свою полную поддержку.

Reporters Without Borders

Во Всемирном рейтинге свободы прессы за 2019 год, который составляют «Репортеры без границ», Россия занимает 149 место из 180.

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