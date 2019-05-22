Международная организация «Репортеры без границ» назвала «жестоким ударом по российской журналистике» ситуацию с увольнениями журналистов газеты «Коммерсант».

В сообщении организации отмечается, что хотя защита журналистских источников предусмотрена российским законодательством, принципы действия независимой и свободной прессы «подрываются все более вопиющим вмешательством политической власти».

Во Всемирном рейтинге свободы прессы за 2019 год, который составляют «Репортеры без границ», Россия занимает 149 место из 180.