«Жестокий удар по российской журналистике». «Репортеры без границ» — об увольнениях в «Коммерсанте»
Источник: Reporters Without Borders
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Международная организация «Репортеры без границ» назвала «жестоким ударом по российской журналистике» ситуацию с увольнениями журналистов газеты «Коммерсант».
В сообщении организации отмечается, что хотя защита журналистских источников предусмотрена российским законодательством, принципы действия независимой и свободной прессы «подрываются все более вопиющим вмешательством политической власти».
"Репортеры без границ" выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают им свою полную поддержку.
Во Всемирном рейтинге свободы прессы за 2019 год, который составляют «Репортеры без границ», Россия занимает 149 место из 180.