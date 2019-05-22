Во Владимирской области убили двух предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ убили двух предполагаемых террористов во Владимирской области, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Подозреваемые были блокированы спецназом в ночь на 22 мая в частном доме в городе Кольчугино. Они отказались сдаться и открыли огонь по силовикам.

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», — говорится в сообщении НАК.

В доме, где укрывались подозреваемые, обнаружены оружие и боеприпасы, готовая к применению самодельная бомба и религиозно-экстремистская литература.

В районе вводился режим контртеррористической операции, а жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей не пострадал.