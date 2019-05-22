«Ведомости»: МВД начало тестировать компактные камеры для распознавания лиц

МВД России начало тестировать камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Устройство разработала российская компания NtechLab, создавшая алгоритм распознавания лиц . Представитель компании подтвердил создание подобного гаджета для силовых структур. При этом проведение совместных испытаний с МВД в компании отрицают, утверждая, что проводят тесты с частными охранными компаниями.

Внешне устройство похоже на небольшую рацию. Оно анализирует видеопоток на расстоянии 3,5-4,5 метра и передает полученные сведения на сервер, где лица людей сравнивают с ранее загруженной базой, например, с данными подозреваемых в преступлениях. При совпадении на камеру-регистратор поступает уведомление об этом.

Источник издания в МВД сообщил, что в случае успешных испытаний функцию распознавания лиц добавят в портативные видеорегистраторы, уже используемые полицейскими. В МВД официально это не комментировали.

Обновление. 22 мая компания NtechLab представила на конференции в Иннополисе носимую камеру с функцией распознавания лиц. Устройство создано на базе видеорегистратора MPT210, на котором стоит приложение FindFace Security Mobile.