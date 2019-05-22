Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов отсудил 25 тысяч рублей у журналистки Екатерины Федоровой, обвинившей его в изнасиловании

Первореченский районный суд Владивостока обязал журналистку Екатерину Федорову выплатить соучредителю PrimaMedia Алексею Мигунову 25 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом сама Федорова рассказала «Медузе» по итогам заседания.

Истец требовал от журналистки, , один миллион рублей.

Ответчикам по иску проходили также две подруги Федоровой, которые перепостили ее запись об изнасиловании. Истец требовал с них по полмиллиона рублей. Суд обязал их выплатить по пять тысяч рублей каждую.

Федорова не признала свою вину и намерена обжаловать решение суда.

PrimaMedia — медиахолдинг, созданный в 2005 году на Дальнем Востоке. PrimaMedia также работает в Сибири, его представительства открыты в Москве, Краснодаре и Севастополе.