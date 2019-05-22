Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психиатрическую клинику

Полиция Парижа направила в психиатрическую лечебницу гражданина России, который 20 мая забрался на Эйфелеву башню и не спускался с нее в течение шести часов.

BFM TV сообщает со ссылкой на источник, что мужчина, имеющий суицидальные наклонности, находится в лечебнице при префектуре полиции Парижа.

В отношении него начато расследование по факту незаконного проникновения на территорию культурного объекта.

По информации источника BFM TV, ранее гражданин России просил убежище во Франции.