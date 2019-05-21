Гражданин России, просивший убежища во Франции, забрался на Эйфелеву башню. Его уговорили спуститься через шесть часов
Мужчина, который 20 мая залез на Эйфелеву башню, оказался гражданином России, просившим во Франции убежище. Об этом сообщают со ссылкой на источники радиостанция Europe 1 и телеканал BFMTV.
Имя мужчины пока не называется. По информации журналистов, у него, предположительно, были суицидальные наклонности.
Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник. После 15:30 по местному времени мужчина, который находился на втором этаже башни, начал лезть вверх и добрался до верхней, третьей площадки, которая расположена на высоте 276 метров. Он провел на конструкции более шести часов и спустился вниз после переговоров с добравшимися до него спасателями. Сейчас он находится под стражей.
Из-за происшествия с территории башни эвакуировали 2500 человек. Администрация достопримечательности намерена подать жалобу властям из-за случившегося.