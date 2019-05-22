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Лидер Палаты общин подала в отставку

Источник: BBC News
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Лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лесдом подала в отставку.

Лесдом заявила, что более не верит в способность правительства реализовать итоги референдума по выходу из ЕС. Она также подвергла критике предложение премьера Терезы Мэй дать парламенту право инициировать повторный референдум по «Брекзиту» в обмен на ратификацию соглашения о выходе.

Кризис в правящей Консервативной партии Великобритании, вызванный необходимостью осуществить выход из ЕС, продолжается много месяцев. На протяжении этого времени кабинет покинули многие члены правительства, считавшие план Терезы Мэй по выходу слишком мягким.

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