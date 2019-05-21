Зеленский назначил юриста Коломойского главой своей администрации
Источник: Украинская правда
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана.
До последнего времени Богдан занимал должность советника Зеленского по юридическим вопросам.
Украинские СМИ называют Андрея Богдана юристом бизнесмена Игоря Коломойского. В частности, он защищал интересы Коломойского в ходе судебных процессов о национализации «Приватбанка».
Во время предвыборной кампании представители Зеленского заявляли, что Богдан участвует в ней только как «старый друг» кандидата в президенты и не влияет на его взгляды.