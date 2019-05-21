Зеленский назначил юриста Коломойского главой своей администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана.

До последнего времени Богдан занимал должность советника Зеленского по юридическим вопросам.

Украинские СМИ называют Андрея Богдана юристом бизнесмена Игоря Коломойского. В частности, он защищал интересы Коломойского в ходе судебных процессов о национализации «Приватбанка».

Во время предвыборной кампании представители Зеленского заявляли, что Богдан участвует в ней только как «старый друг» кандидата в президенты и не влияет на его взгляды.