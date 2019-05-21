Госдума приняла закон о праве посещать родственников в реанимации
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родственников посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этого закона «ждут сотни тысяч» россиян. После вступления в силу закон должен заработать «как можно скорее и без бюрократических проволочек».
Законопроект, разрешающий посещать родных в реанимации, был внесен в Госдуму в январе 2018 года.
В России родственников больных в большинстве случаев не пускают в реанимацию. В 2015 году петиция с требованием изменить эту практику набрала более 360 тысяч подписей.
В 2016 году Владимир Путин поручил Минздраву организовать посещение пациентов в реанимации родными. Поручение было дано после того, как президента РФ попросил об этом актер Константин Хабенский.
Минздрав выпустил письмо о правилах посещения реанимации, но оно носило рекомендательный характер.