Госдума приняла закон о праве посещать родственников в реанимации

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении о праве родственников посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этого закона «ждут сотни тысяч» россиян. После вступления в силу закон должен заработать «как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Законопроект, разрешающий посещать родных в реанимации, был внесен в Госдуму в январе 2018 года.

В России родственников больных в большинстве случаев не пускают в реанимацию. В 2015 году петиция с требованием изменить эту практику набрала более 360 тысяч подписей.

В 2016 году Владимир Путин поручил Минздраву организовать посещение пациентов в реанимации родными. Поручение было дано после того, как президента РФ попросил об этом актер Константин Хабенский.

Минздрав выпустил письмо о правилах посещения реанимации, но оно носило рекомендательный характер.

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