В Москве появились памятки по допуску родственников пациентов в реанимации. Но в большинство российских реанимаций их все равно не пускают

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы выпустил памятку для родственников, которые хотят посетить пациента в реанимации. Свод рекомендаций должен помочь родственникам найти общий язык с врачами — однако пока эти рекомендации будут работать лишь в нескольких столичных больницах. В подавляющем большинстве учреждений здравоохранения допуск родственников в реанимации запрещен еще с советских времен, и изменить эту практику не могут ни рекомендации Минздрава РФ, ни петиции, подписанные сотнями тысяч человек, ни обращение к президенту России известного актера и благотворителя Константина Хабенского.

Московское НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента выпустило памятку, которая должна помочь родственникам получить доступ к близким, находящимся в реанимации. В памятке приведены основные правила, которых должны придерживаться посетители реанимации, — большинство из них взяты из методического письма, разработанного в Минздраве в мае 2016 года.

Директор НИИ Давид Мелик-Гусейнов рассказал «Медузе», что сотрудники института готовили памятку в течение месяца в свободное от основной работы время. «Мы взяли из [разосланного по медицинским учреждениям в 2016 году] письма Минздрава все самое лучшее и гуманное, провели консультации с российскими и международными экспертами, а также с интернет-сообществом и сделали инструкцию из предложений для посетителей. Сделали ее таким образом, чтобы они были гуманными, понятными, комфортными для врачей, пациентов и их родственников», — пояснил он.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что памятка не является официальным документом, но больницы могут свободно ее использовать и следовать рекомендациям. Первым учреждением, которое будет пользоваться памяткой, стала московская клиническая больница им. Юдина. Создатели памятки рассчитывают, что количество таких больниц будет увеличиваться. «Если лечебная организация разделяет с нами эту культуру и этот подход, мы будем только счастливы», — сказал Мелик-Гусейнов.

В большинстве российских больниц родственников не пускают в реанимацию вне зависимости от состояния пациентов. По данным Благотворительного фонда Константина Хабенского (помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга), только детских реанимационных коек в России — около 8500, а детских отделений реанимации — порядка 700. В подавляющем большинстве из них, по данным фонда, родители и родственники не могут находиться со своими детьми (в отличие от многих других стран).

Карина Вартанова — директор благотворительного фонда «Детский паллиатив», занимающегося этой проблемой, — рассказала «Медузе», что вопрос посещения пациентов в реанимации зависит от личной позиции руководства конкретной больницы. «Все зависит от мнения главврача или заведующего отделением. Они не обращают внимания, что детям, естественно, лучше с родителями, а аргументы, чтобы не пускать, приводятся самые разные. Говорят об инфекциях, которые могут принести посетители, или о том, что родители могут вести себя неадекватно и помешать врачам», — говорит она.

В 2015 году петиция с требованием пускать родственников пациентов в реанимации набрала более 360 тысяч подписей. Минздрав России после этого разослал в больницы рекомендации смягчить режим посещения пациентов — но в основном они были проигнорированы медицинскими учреждениями.

В апреле 2016 года во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным Хабенский задал вопрос о допуске в реанимацию для близких родственников. Президент ответил, что для этого пока нет условий. В июне 2016-го Минздрав разработал и разослал по регионам информационно-методическое письмо и памятку для посетителей реанимаций. В документах говорилось, что врачи должны пускать к больному в реанимацию не более двух посетителей одновременно (среди них не должно быть детей младше 14 лет). В большинстве больниц после появления этого письма ничего не изменилось.

«Десятилетиями у нас сложилась такая запретительная практика, ни закон, ни рекомендация Минздрава ничего не меняют», — говорит Вартанова. По ее словам, в большинстве российских больниц посещение больных в реанимации по-прежнему либо запрещено вовсе, либо ограничивается несколькими минутами в день.

Врачи настаивают, что посещение реанимаций должно зависеть от конкретных ситуаций, а не регулироваться общими правилами. «Я считаю, что родственники должны иметь возможность посещать своих близких в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Это позволяет снизить уровень тревожности и у больного, и у его родственников. Однако бывают ситуации, когда присутствие посетителей в реанимации нежелательно. И родственники должны это понимать, а врачи в вежливой форме должны им это объяснить. Мы стараемся так решить этот вопрос, чтобы не причинять дискомфорт ни родственникам, ни больным, ни врачам», — говорил, к примеру, заместитель главного врача ГКБ № 52 по анестезиологии и реанимации Денис Цветков.

«Там [в странах Запада] реанимационные больные отделены друг от друга шторками, на каждого пациента приходится две медсестры. У нас таких условий нет», — объяснял заместитель директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков.

«В большинстве развитых стран родители для врачей — это союзники, которые вместе помогают ребенку, у нас же родители — помеха для врачей. Изменить такое отношение можно только объясняя и рассказывая врачам, а не приказами сверху», — отмечает директор фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова.