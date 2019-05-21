Данные 49 миллионов популярных пользователей Instagram попали в открытый доступ
Источник: Techcrunch
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Данные владельцев более 49 миллионов аккаунтов социальной сети Instagram попали в открытый доступ. Как пишет TechCrunch, среди них — знаменитости, инфлюенсеры и аккаунты брендов.
В базе данных, размещенной в облаке Amazon Web Services, были фамилии и имена владельцев аккаунтов, номера их телефонов и электронные адреса, а также данные об их подписчиках.
База была составлена индийской маркетинговой компанией Chtrbox, которая платит блогерам за размещение рекламы. После обращения журналистов компания закрыла свободный доступ к данным.
Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. В последние месяцы Facebook неоднократно сталкивался с претензиями о ненадлежащей защите личных данных и передаче их третьим лицам.