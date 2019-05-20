Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал декларацию о доходах. За 2018 год Зеленский заработал 9,7 миллиона гривен (23,8 миллиона рублей) — из них 4,2 миллиона были заработаны на основном месте работы в студии «Квартал 95».

Зеленский задекларировал дом и земельный участок в Киевской области и квартиру в Киеве (еще в двух у него долевое владение). Помимо этого, в декларации указана вилла в Италии, которой управляет отдельная компания и две квартиры, которые Зеленский арендует в Лондоне.

Помимо этого, Зеленский задекларировал доли в нескольких компаниях и банковские счета, а также наличные деньги — 100 тысяч евро и 190 тысяч долларов.

Супруга Зеленского, помимо прочего, указала в декларации квартиру в Крыму.

В начале мая агентство Reuters писало, что квартиру в Крыму жена Зеленского купила по цене в два раза ниже рыночной. Сам Зеленский это отрицал, назвав сделку полностью законной.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины.