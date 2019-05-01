Reuters: жена Владимира Зеленского в 2013 году купила элитную квартиру в Крыму по заниженной цене

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, в 2013 году купила пентхаус в Крыму менее чем за половину рыночной цены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на декларации о доходах и имуществе, поданные Зеленскими, и украинский реестр собственности.

Речь идет о трехкомнатной квартире в пентхаусе жилого комплекса «Император» в Ялте. По информации Reuters, Зеленская в апреле 2013 года заплатила за нее почти 164 тысячи долларов, что эквивалентно 1263 долларам за квадратный метр. При этом, по открытым данным и информации анонимного агента по недвижимости из Крыма, в то время сопоставимые квартиры в ЖК «Император» обычно продавались по цене от 2500 до 5000 долларов за квадратный метр.

Продавцом квартиры выступил украинский предприниматель . Reuters не удалось выяснить, почему он продал квартиру по заниженной цене. Ни Буряк, ни Зеленские не прокомментировали сделку.

В апреле 2018 года квартира Зеленской была выставлена на продажу за 790 тысяч долларов, или 5195 долларов за квадратный метр. Эта цена более чем в четыре раза превышает цену покупки в 2013 году, отмечает Reuters.