Reuters: жена Владимира Зеленского в 2013 году купила элитную квартиру в Крыму по заниженной цене
Елена Зеленская, жена избранного президента Украины Владимира Зеленского, в 2013 году купила пентхаус в Крыму менее чем за половину рыночной цены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на декларации о доходах и имуществе, поданные Зеленскими, и украинский реестр собственности.
Речь идет о трехкомнатной квартире в пентхаусе жилого комплекса «Император» в Ялте. По информации Reuters, Зеленская в апреле 2013 года заплатила за нее почти 164 тысячи долларов, что эквивалентно 1263 долларам за квадратный метр. При этом, по открытым данным и информации анонимного агента по недвижимости из Крыма, в то время сопоставимые квартиры в ЖК «Император» обычно продавались по цене от 2500 до 5000 долларов за квадратный метр.
Продавцом квартиры выступил украинский предприниматель Александр Буряк. Reuters не удалось выяснить, почему он продал квартиру по заниженной цене. Ни Буряк, ни Зеленские не прокомментировали сделку.
В апреле 2018 года квартира Зеленской была выставлена на продажу за 790 тысяч долларов, или 5195 долларов за квадратный метр. Эта цена более чем в четыре раза превышает цену покупки в 2013 году, отмечает Reuters.
[Бизнесмен Игорь] Коломойский, [которого связывают с Владимиром Зеленским], сказал Рейтер, что, по его мнению, Буряк продал квартиру Зеленской дешево, потому что в его банке не было ликвидности, и ему нужно было быстро собрать деньги. Он не представил доказательств в поддержку этого утверждения.