Премьер-министр Украины объявил об отставке с 22 мая

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая после заседания правительства, сообщает «Интерфакс».

«Президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы», — заявил Гройсман журналистам.

По украинским законам, премьер-министр назначается и освобождается решением парламента. Президент может лишь предложить Верховной Раде отправить премьер-министра в отставку.

Владимир Зеленский официально занял пост президента Украины 20 мая. Выступая с речью после церемонии инаугурации, Зеленский призвал правительство уйти в отставку, а Верховную Раду — уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины.

Зеленский в своей первой речи в качестве президента также объявил о роспуске Верховной Рады действующего созыва, но сообщил при этом, что парламент в нынешнем составе будет работать еще два месяца.